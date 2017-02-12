В Саратове по факту нападения на фельдшера «скорой» возбуждено уголовное дело

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту незаконного лишения свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушения на ее изнасилование.

По версии следствия, днем 11 февраля фельдшер прибыла в квартиру дома в Саратове. Врача вызвал 29-летний мужчина, который сообщил, что у него высокое давление. Кроме него в квартире находились четверо его знакомых. После того как женщина вошла в квартиру, один из них закрыл дверь и сказал, что не выпустит ее. Фельдшер зашла в ванную и позвонила диспетчеру, чтобы сообщить о случившемся.

«В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения», – говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников. В ближайшее время будет решен вопрос об их задержании.