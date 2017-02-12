Эсминец ВМС США покинул Черное море

Шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец Porter покинул Черное море. Porter вошел в Черное море 2 февраля.

«Эскадренный миноносец класса “Арли Берк” Porter покинул Черное море 11 февраля 2017 г. после проведения операции по обеспечению безопасности в море, совместных мероприятий с союзниками и партнерами, а также участия в международных учениях Sea Shield 2017», – говорится в сообщении флота.

После возникновения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в акваторию Черного моря все чаще стали заходить военные корабли НАТО, США, Канады и Франции.