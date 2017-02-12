В ЛНР заявили о возможной ликвидации группы украинских разведчиков

Погранслужба самопровозглашенной ЛНР заявила, что группа украинских разведчиков, находившаяся на задании в Луганской области, вероятно, уничтожена.

«Любое несанкционированное проникновение вооруженных людей на территорию республики, особенно в нарушение минских соглашений переход через линию соприкосновения, расценивается нами как провокация и немедленно пресекается. Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же», – сказали в погранслужбе.

В совете министров ЛНР заявили, что ничего не знают о судьбе украинских разведчиков. «Никаких специальных докладов в отношении данной группы не поступало, скорее всего, к этим нарушителям был применен общий порядок, и, если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем», – сказали в совете.

Ранее пресс-офицер тактической группировки «Мариуполь» сообщил, что группа украинских разведчиков не вернулась с выполнения задания в Луганской области.