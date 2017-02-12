На борту разбившегося вертолета мог находиться бывший вице-губернатор Алтая

На борту вертолета, разбившегося в Республике Алтай, находились шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это пилот компании Heliport Moscow Дмитрий Ракицкий, его жена Елена и двое их детей.

Heliport Moscow - многофункциональное предприятие, оказывающее комплекс услуг по продаже и аренде вертолетов, сообщается на сайте компании. Предприятие располагается в Красногорске (Московская область).

Также на борту, по данным собеседника агентства, находились замгендиректора Heliport Moscow по продажам Мария Козинцева и бывший вице-губернатор Республики Алтай Анатолий Банных.

ТАСС сообщает, что на борту было пятеро человек. Источники агентства не располагают сведениями о том, что в вертолете находилась Мария Козинцева.

Официального подтверждения информации об экипаже и пассажирах нет. О крушении вертолета в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Он совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру. По предварительным данным, вертолет мог затонуть.