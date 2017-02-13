Бердымухамедов в третий раз стал президентом Туркмении

Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок. Агентство «РИА Новости» сообщает со ссылкой на представителя ЦИК страны, что он набрал 97,69% голосов.

Выборы президента страны прошли в воскресенье, 12 февраля.

По данным ЦИК, всего в списках избирателей значилось более 3,22 млн граждан. К этому моменту за Бердымухамедова проголосовало более 3,07 млн человек.

Кроме Бердымухамедова свои кандидатуры выдвинули еще восемь человек. В ЦИК пока не уточнили, как оставшиеся проценты распределились по другим восьми кандидатам.