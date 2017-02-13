Депутатам установят систему «Народный контроль»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить на приемные депутатов систему, аналогичную системе «Народный контроль», для фиксации обращений граждан, чтобы депутаты знали о народных проблемах. Такое предложение было озвучено в Казани в рамках встречи с министром связи республики Романом Шайхутдиновым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в казанском IT-парке.

Депутаты могут находиться в Москве, но администрировать работу регионов, объяснил Володин. «Например, Леонид будет находиться в Москве, а в его в округе – в Пензенской области – он будет видеть, как реагируют местные власти на решение проблем», – предложил спикер. В Москве депутат должен начинать утро с системы контроля, очень важно, чтобы он не терял связь с регионами, продолжил спикер. Если депутат сам будет рассматривать какое-то обращение, он его будет в режиме реального времени исполнять, подчеркнул Володин.