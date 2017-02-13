Около 200 000 человек эвакуируют из-за угрозы прорыва плотины в США

Приказ об эвакуации 200 000 жителей Калифорнии из-за угрозы прорыва Оровилльской плотины остается в силе, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В ночь с воскресенья на понедельник возникла угроза прорыва плотины после ливневых дождей. Система аварийного водосброса неисправна, грунт размывает, и шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины.

По данным Reuters, спасатели планируют укреплять водосброс, сбрасывая камни с вертолетов. Местные власти сообщают, что ситуация остается непредсказуемой.