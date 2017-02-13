Ле Пен вышла в фавориты первого тура выборов во Франции

Фаворитом первого тура предстоящих президентских выборов во Франции является лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен - за нее готовы проголосовать 26% французских избирателей. Таковы результаты опубликованного институтом OpinionWay опроса общественного мнения.

В первую тройку лидеров по-прежнему входят 39-летний бывший министр экономики Эманюэль Макрон и кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон.

При этом во втором туре выборов Марин Ле Пен с высокой долей вероятности проиграет обоим соперникам. На решающем этапе голосования ей удастся набрать не более 40% голосов, утверждает OpinionWay по итогам нового исследования.

Первый тур президентских выборов состоится во Франции 23 апреля, второй - 7 мая.

По данным опроса компании OpinionWay, чуть менее двух третей (65%) французов интересуются ходом президентской кампании.