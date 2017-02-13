Мизулина возглавит борьбу с сектами

Член Совета Федерации Елена Мизулина возглавила рабочую группу по подготовке законодательства для борьбы с деструктивными сектами, сообщила ее пресс-служба.

«Сегодня... было объявлено о создании рабочей группы для совершенствования законодательства по борьбе с деструктивными сектами. Группу поручено возглавить заместителю председателя комитета Елене Мизулиной», - говорится в сообщении. В группу также войдут члены комитетов Совета Федерации по обороне и безопасности и комитета по социальной политике.

«По имеющимся экспертным оценкам, в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект. Ситуация осложняется и тем, что в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более "деструктивная секта", не существует. Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств, отдельные умельцы рассказывают, как выжить, если наступит конец света, или, например, как телепортироваться на другие планеты и желательно вместе с имуществом», - считает Мизулина.

По словам сенатора, на удочку мошенников попадаются очень разные люди: используя различные психотехники, сектанты лишают людей воли, а после и имущества. «Я хотела бы особенно подчеркнуть, что, объявляя войну деструктивным, тоталитарным сектам, нельзя допустить наступления на традиционные религиозные организации. В их лице мы получим сильных союзников в борьбе с мошенниками», - сказала сенатор.

Как отметила сенатор, по данным Министерства юстиции РФ, в 2015-2016 гг. в России были запрещены и ликвидированы на основании судебных решений 52 сектантские организации, действующие в 24 регионах. Такое массовое распространение, по мнению парламентария, указывает на то, что действующее законодательство в этой области несовершенно.