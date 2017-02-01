Совет Федерации одобрил декриминализацию семейных побоев

Совет Федерации одобрил законопроект, выводящий побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Один из авторов законопроекта - зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова напомнила, что в июне 2016 г. побои без отягчающих обстоятельств и совершенные впервые были переведены в разряд административных правонарушений. Вместе с тем, подчеркнула она, даже при совершении указанного проступка впервые лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности, если побои нанесены из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой вражды, а также близким лицам.

«Именно последний пункт вызвал широкий общественный резонанс, в первую очередь в связи с решением сохранить уголовную ответственность за побои близких лиц, даже когда они нанесены впервые», - заявила Бокова. По ее словам, «в ряде субъектов прошли пикеты против данной меры». «Высказывались мнения о криминализации семейных отношений, о невозможности примирения сторон, если уголовное дело уже возбуждено, а также о произвольном вмешательстве правоохранительных органов в семейные отношения», - подчеркнула парламентарий.

По словам другого зампреда того же комитета Елены Мизулиной, в законодательстве имеется «59 составов, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия», в связи с чем нет необходимости приравнивать побои в отношении близких лиц к аналогичному деянию, совершенному из хулиганских побуждений или по мотивам политической, расовой и прочей вражды. «Речь идет о побоях, которые не требуют медицинских заключений, ибо они не причиняют вреда здоровью, это самые минимальные внутрисемейные споры с наименьшими последствиями», - заявила она.

Согласно одобренному закону административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5000 до 30 000 руб. или обязательных работ на 60-120 часов.

Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со ст. 116 УК, которая предусматривает штраф до 40 000 руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.