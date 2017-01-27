Депутаты отменили уголовную ответственность за первые побои в семье

Поправки о частичной декриминализации домашнего насилия прошли в Госдуме в третьем чтении, сообщает «Интерфакс». За законопроект проголосовали 380 депутатов, против – трое, сообщает «Republic.ru». Законопроект переводит первый случай домашних побоев из уголовных преступлений в административные, второй и последующий случаи по-прежнему будут влечь за собой уголовную ответственность. Декриминализация затронет побои в отношении близких лиц и членов семьи. Под побоями подразумеваются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье, напоминает «Интерфакс».

«Уже, как вы знаете, декриминализованы первичные побои для основной массы людей. Это, как вы знаете, не вызвало массовых драк. Но при этом остаются криминальными побои в том случае, если их нанес кто-то из членов семьи. Если, предположим, мать-одиночка, придя домой после второй работы и обнаружив в тумбочке у своего ребенка наркотики, в запале даст ему затрещину, - вот сегодня она по Уголовному кодексу уголовница. А если ее сыну поставит фингал на улице чужой дядя, то он никакой не уголовник, это максимум административная ответственность. За одно и то же деяние предусматривается разная мера наказания. Это не соответствует Конституции», - прокомментировал поправки первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Его цитирует агентство «Москва».

Комментируя эти поправки, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призывал четко дифференцировать «семейные отношения и рецидивные случаи» и говорил, что «гипертрофирование» ответственности «за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно».

Летом 2016 г. Дума приняла поправки, которые совершенные впервые побои вне семьи квалифицируют как административное правонарушение, а побои в семье - как уголовное преступление.

В конце 2016 г. активисты «Родительского всероссийского сопротивления» передали в администрацию президента более 200 000 подписей, собранных против «антисемейных положений» закона о домашнем насилии. Президент поддержал обращение родительского сообщества на итоговой пресс-конференции в конце 2016 г. 11 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект, декриминализирующий побои по отношению к близким людям. После этого генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в письме руководству Госдумы и Совета Федерации выразил обеспокоенность в связи с возможной декриминализацией первого случая домашнего насилия. Между первым и вторым чтениями законопроект существенно не изменился, депутаты включили в него поправку технического характера, которая вносит корректировки в его название, отмечал ранее «Интерфакс».

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал недопустимым давление на Госдуму со стороны генсека СЕ по закону о декриминализации побоев. Также Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.