Володин: Госдума опирается на соцопросы в вопросе отказа от уголовного преследования за мелкие побои в семье

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживает более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

«Мы смотрели и анализ, и итоги социологических исследований, и мы видим, что большинство общества – 59 % – высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы в таких незначительных конфликтах, которые не повлекли вред здоровью», – сказал Володин.

Спикер отметил, что депутаты исходят из того, что, когда речь идет о семье, необходимо сделать все для того, чтобы сохранить семью, создать условия для того, чтобы семьи были крепкими, сказал он.

«Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог. Этот диалог проведен», – сказал Володин.

Ранее департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отказал в согласовании митинга «За семейные ценности» против декриминализации побоев. На Болотной площади недостаточно места для проведения акции, заявили в мэрии.

Госдума 11 января приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения. Изначально этот законопроект внесла сенатор Елена Мизулина, но в ноябре он был перевнесен депутатами-единороссами. В июне 2016 г. была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК (побои), а в ст. 116 УК введена ответственность за побои в отношении близких лиц.