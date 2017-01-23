Московские власти не согласовали митинг против декриминализации побоев

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы отказал в согласовании митинга «За семейные ценности» против декриминализации побоев, который планировали провести 28 января. Заявку на проведение митинга на Болотной площади подавали Наталья Токмакова и Александра Воскресенская, число участников митинга планировалось до 1000 человек.

Первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник указал в ответе на уведомление, что «в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников». Кроме того, проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, говорится в ответе департамента.

Александра Воскресенская сказала «Ведомостям», что в мэрии объяснили, что необходимо подавать новое уведомление на проведение митинга или менять форму публичного мероприятия на пикетирование. При этом мэрия не предложила альтернативного места для согласования. Ответ на уведомление она планирует обжаловать в судебном порядке. Новое уведомление будет подано в префектуру ВАО, чтобы провести митинг в парке Сокольники 4 февраля, сказала Воскресенская.

Госдума 11 января приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения. Изначально этот законопроект внесла сенатор Елена Мизулина, но в ноябре он был перевнесен депутатами-единороссами. В июне 2016 г. была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК (побои), а в ст. 116 УК введена ответственность за побои в отношении близких лиц.