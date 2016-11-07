Создана рабочая группа по побоям в семье

В понедельник на заседании Генсовета «Единой России» в Госдуме фракция решила создать рабочую группу по поправкам об исключении из Уголовного кодекса нормы о «семейных побоях». В состав рабочей группы войдет и сенатор Елена Мизулина, вносившая в Госдуму в июле такой законопроект. Она предложила изменить только что декриминализованную статью 116 УК, по которой в первый раз за побои теперь следует административное наказание, а во второй раз в течение года или за причинение побоев близким родственникам – уголовная ответственность. Нужно исключить уголовную ответственность за «побои в отношении близких лиц» без нанесения вреда здоровью и отнести эти деяния к административным правонарушениям, так как из-за декриминализации этой статьи поведение членов семьи стало более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице, объясняла сенатор.

Поправки были раскритикованы юристами и правозащитниками, а в октябре в Госдуму пришел официальный отрицательный отзыв правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Белый дом в своем отзыве сообщил, что поправки Мизулиной не учитывают того, что изменение ст. 116 было направлено на «своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия». Летом комитет по уголовному законодательству также публиковал на своем сайте заявление, разъясняющее почему поправки Мизулиной принимать не стоит.

Изначально было предложено декриминализировать всю часть первую ст. 116 УК РФ, но это вызвало опасения в обществе, что бытовое насилие будет выведено из-под действия Уголовного кодекса, пояснял комитет. В адрес комитета поступили обращения граждан, МВД, СКР, Общественной палаты с просьбой не декриминализировать побои в семье. «Следует также отметить, что по статистике ежегодно от бытового насилия погибает более тысячи детей, не говоря уже о десятках тысяч детей, оставшихся инвалидами», - сказано в заявлении комитета. После широкого обсуждения законопроекта было принято решение не декриминализовать побои в отношении близких лиц, а в примечании к статье 116 дать исчерпывающий перечень таковых, отмечали в комитете.

«Мы провели мониторинг статьи 116 и он позволяет нам делать выводы и вносить поправки», - объяснил руководитель конституционного комитета Госдумы единоросс Павел Крашеннинков. При этом мониторинг резонансных случаев показывает, что органы опеки иногда злоупотребляют тем, что побои в семье остаются преступлением, отметил депутат. Процесс декриминализации уголовного наказания за побои в семье происходит по инициативе избирателей, добавил руководитель комитета по безопасности Василий Пискарев.

«Мизулина ввела в заблуждение председателя Совета федерации Валентину Матвиенко и после этого и все остальные начали ломаться. Мизулина берет голосом и получается, что мы сейчас декриминализируем семейное дебоширство, хотя у нас тысячи детей гибнут ежегодно», - объясняет собеседник в нижней палате парламента. «Мы этим снижаем планку защиты и тут бы вступиться уполномоченному по правам детей Анне Кузнецовой, но она тоже на стороне сенатора», - отмечает он.

Человек, близкий к Совету Федерации говорит, что избыточная активность Мизулиной в продвижении законопроекта заставила руководство верхней палаты принять меры, чтобы найти компромисс. В результате единороссы формально поддержат законопроект Мизулиной, но реально продвигать его она будет сама, при этом законопроект можно будет нейтрализовать, «подвесив» на неопределенный срок, говорит собеседник «Ведомостей».

Совет Федерации оказывает «общеполитическое влияние в хорошем смысле этого слова», отметил Крашенников. Депутат добавил, что Верховный суд сразу предлагал декриминализировать всю статью, а новой позиции правительства пока в Госдуме нет.

«Действительно, предложено объединить усилия по решению этой проблемы. Я рада, что законодатели услышали опасения родительской общественности», - так прокомментировала Мизулина решение единороссов. «Свой же законопроект я не отзываю и не отзову пока не будет предложен аналогичный вариант решения проблемы, созданной ФЗ-323 (о декриминализации УК - «Ведомости») применительно к статье УК РФ 116», - заявила она.

Инициатива об отмене уголовной ответственности за насилие в семье найдет в обществе как противников, так и сторонников, отмечает политолог Константин Калачев. «Создание специальной рабочей группы по доработке закона говорит о том, что у Мизулиной есть влиятельные союзники. Перевод семейного насилия из сферы уголовных правонарушений в компетенцию административной ответственности имеет свою логику: для некоторых родителей крупный административный штраф страшнее, чем отсидка», - полагает эксперт. Версия о том, что позиция Мизулиной отчасти поддерживается председателем Совета федерации имеет право на существование, отмечает он: «Мизулиной отказать можно, Матвиенко отказать сложней. Но все это лишь версии». Недавно и в РПЦ призывали не считать умеренные физические семейные наказания побоями, напоминает он.

Позиция Белого дома по поводу законодательной инициативы Мизулиной не изменилась, уверяет собеседник «Ведомостей» в аппарате правительства: «Правительство свои замечания к предыдущей версии высказало, а если это будет новый законопроект, то мы рассмотрим его еще раз».