Правительство отвергло законопроект Мизулиной о «семейных побоях»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект члена Совета Федерации Елены Мизулиной об исключении из Уголовного кодекса нормы о «семейных побоях». В июле она предложила изменить только что декриминализованную ст. 116 УК, по которой в первый раз за побои теперь следует административное наказание, а при повторном нарушении в течение года или за причинение побоев близким родственникам – уголовная ответственность. Мизулина же настаивала на том, чтобы исключить уголовную ответственность за «побои в отношении близких лиц» без нанесения вреда здоровью и отнести эти деяния к административным правонарушениям: по ее мнению, из-за декриминализации этой статьи «поведение членов семьи стало более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице». Предложенные сенатором поправки сразу раскритиковали юристы и правозащитники.

Как отмечается в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости», поправки Мизулиной не учитывают того, что изменение ст. 116 было направлено на «своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких». Пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических либо иных данных, свидетельствующих о необходимости предлагаемых изменений, считает Белый дом. Помощница Мизулиной отказалась от комментариев.

«Законопроект о насилии в семье очень спорный, и я обозначать свою позицию не буду», - заявила «Ведомостям» председатель думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). Важно понимать, что ответственность для родителей за побои детей существовала в Уголовном кодексе уже давно - проведенная декриминализация затронула эту статью в части простых побоев, а близких родственников было решено оставить в связи с повышенной общественной опасностью, объясняет зампред комитета по уголовному законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). Более того, лишение родительских прав в связи с физическим насилием или совершением преступлений в отношении детей неизменно остается в Семейном кодексе и никак предложенным законопроектом не затрагивается, подчеркивает он: «В нашей стране лишение родительских прав - крайняя мера, на которую идут редко, и нет никаких оснований считать, что сейчас что-то изменится». В «Единой России» предложение Мизулиной не поддерживают и не собираются, уверяет собеседник во фракции.

В гиперактивности эксцентричной части законодателей время от времени присутствует цикличность, разъясняет политолог Михаил Виноградов. Сейчас они перед дилеммой, говорит эксперт. С одной стороны, от думского руководства прозвучал намек на целесообразность «уйти от работы «фабрики креатива» в три смены». С другой - эти парламентарии привыкли использовать механизм таких эксцентричных инициатив для позиционирования в глазах самых разных руководителей и ведомств, а не только руководства Думы, отмечает Виноградов. Поэтому они в силах немного снизить активность, но наверняка будут периодически прощупывать, не отменили ли команду, предполагает эксперт: «Сенаторы, конечно, не были застрельщиками, но все-таки сигнал призван демаргинализировать образ парламента в целом, к тому же общественное мнение по большому счету не в курсе, что Мизулина больше не депутат, а сенатор».