Единороссы прислушались к Мизулиной

В партии решили продолжить работу над поправками члена Совета Федерации Елены Мизулиной о пересмотре ст. 116 Уголовного кодекса - нормы о «семейных побоях». В июле она предложила изменить только что декриминализованную ст. 116 УК, по которой в первый раз за побои теперь следует административное наказание, а при повторном нарушении в течение года или за причинение побоев близким родственникам – уголовная ответственность. Мизулина выступала за исключение уголовной ответственности за «побои в отношении близких лиц» без нанесения вреда здоровью и предложила отнести эти деяния к административным правонарушениям: по ее мнению, из-за декриминализации этой статьи «поведение членов семьи стало более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице». Сенатор заявляла, что существующая ситуация недопустима, поскольку фактически за шлепок член семьи может получить наказание до двух лет.

В понедельник, 7 ноября, на заседании генсовета единороссов было решено из-за общественного резонанса разработать поправки, Мизулина будет привлечена к этой работе.

Ранее на предложенные Мизулиной поправки отрицательный отзыв давало правительство. Юристы и правозащитники также критиковали предложение.

В проекте отзыва правительства отмечалось, что предложенные Мизулиной поправки не учитывают того, что изменение ст. 116 было направлено на «своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких». Пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических либо иных данных, свидетельствующих о необходимости предлагаемых изменений, считает Белый дом.

«Законопроект о насилии в семье очень спорный, и я обозначать свою позицию не буду», - заявила «Ведомостям» председатель думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). Важно понимать, что ответственность для родителей за побои детей существовала в Уголовном кодексе уже давно - проведенная декриминализация затронула эту статью в части простых побоев, а близких родственников было решено оставить в связи с повышенной общественной опасностью, объясняет зампред комитета по уголовному законодательству Рафаэль Марданшин («Единая Россия»). Более того, лишение родительских прав в связи с физическим насилием или совершением преступлений в отношении детей неизменно остается в Семейном кодексе и никак предложенным законопроектом не затрагивается, подчеркивает он: «В нашей стране лишение родительских прав - крайняя мера, на которую идут редко, и нет никаких оснований считать, что сейчас что-то изменится». В «Единой России» предложение Мизулиной не поддерживают и не собираются, уверял «Ведомости» собеседник во фракции.

В подготовке статьи участвовал Николай Спиридонов