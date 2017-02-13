Суд Франции снял арест с активов двух космических предприятий России

Суд во Франции снял арест с выплаты задолженности французской компанией Arianespace двум российским космическим предприятиям - Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и НПО имени С.А.Лавочкина.

Об этом говорится в ставшем известным решении суда города Эври, принятого 10 февраля.

Аресты были наложены в январе 2016 г. по ходатайству кипрской компании Veteran Petroleum, являвшейся в прошлом одним из трех акционеров ЮКОСа, бывшие держатели акций которого добиваются от России компенсации в $50 млрд за ликвидацию компании.

В результате у ЦЭНКИ и НПО им. Лавочкина во Франции были заморожены €260 000, которые должна выплатить Arianespace, осуществляющая пуски ракет «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

В октябре прошлого года «Роскосмос» предупредил, что прекратит поставки ракет-носителей, пока местный суд не примет решения о разблокировании €300 млн выплат, причитающихся ему и ряду других российских компаний со стороны Arianespace.