В ДНР обвинили Киев в обстреле химического завода в Донецке

В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинских военных в обстреле Донецкого казенного завода химических изделий.

Представитель министерства обороны ДНР сообщил, что есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один местный житель.

В минобороны уточнили, что обстрел велся из артиллерии 152 мм с направления населенного пункта Невельское.

Ранее сообщалось, что на территории Донецкого химзавода произошел взрыв. В северо-западной части города был виден столб черного дыма. Однако позже «Интерфаксу» в МЧС ДНР заявили, что «возгорания на заводе нет», как и нет угрозы выброса химических веществ в атмосферу.