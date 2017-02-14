В Кремле прокомментировали протест Японии по Курилам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест японской стороны в связи с присвоением названий пяти Курильским островам. «Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ. И поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве», – подчеркнул Песков.

11 февраля стало известно, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение о наименовании пяти безымянных ранее островов Курильской гряды. Один из них назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного совета СССР Андрея Громыко. Другой – в память о погибшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Два острова получили имена генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, а еще один – первой в мире женщины – капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

После чего Япония направила протест России. «Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», – передает ТАСС слова генерального секретаря правительства Ёсихидэ Суги.

Россия и Япония в марте проведут в Токио первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

В декабре 2016 г. на встрече в Нагато Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин согласовали заявление о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Курильской гряды.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 г. Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и прочих областях на основе российского законодательства. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ не поднимался.