Столтенберг: Трамп полностью поддерживает НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на выступлении в преддверии встречи министров обороны НАТО, которая пройдет в Брюсселе 15 и 16 февраля, заверил, что Дональд Трамп, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис подтвердили свою приверженность НАТО.

«И это не просто слова, но и действия: США впервые за многие годы увеличили свое присутствие в Европе, разместили свой батальон там и проводят учения, за это выступают и демократы, и республиканцы. Эти три ключевые фигуры – Трамп, Тиллерсон и Мэттис – уверили меня, что НАТО важна не только для европейской безопасности, но и для самих США», - заявил Столтенберг.

Увольнение советника по безопасности Майкла Флинна Столтенберг комментировать отказался: «Бывает, что люди на таких постах меняются, в этом нет ничего страшного».