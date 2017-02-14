Полиция Малайзии подтвердила насильственную смерть брата Ким Чен Ына – СМИ

Малазийская полиция подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в аэропорту, является Ким Чен Намом - братом лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Reuters.

BBC со ссылкой на источник сообщает, что он был убит в аэропорту Куала-Лумпура. Для определения причин смерти проводится вскрытие тела.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Нам был убит двумя женщинами при помощи отравленных игл. Нападавшим удалось скрыться.

Как пишет ТАСС, Ким Чен Нам прибыл в Малайзию 6 февраля, 13 февраля он собирался вылететь в Макао. Нападение произошло приблизительно в 8 часов утра по местному времени (03.00 мск).