Пентагон обвинил российские ВКС в «небезопасном» сближении со своим эсминцем в Черном море

Представитель Европейского командования США Дэнни Эрнандес рассказал о серии эпизодов с «небезопасным и непрофессиональным» сближением российских военных самолетов с американским эсминцем Porter в Черном море, передает Reuters. В одном из них участвовали два самолета Су-24, в другом – один такой самолет, а в третьем – ИЛ-38. Все они подлетали к эсминцу на необычно низкой высоте. По словам одного из собеседников агентства, во втором эпизоде Су-24 находился на высоте 91 метр.

Все инциденты имели место 10 февраля. В каждом из низ Porter посылал запросы российским самолетам, но ответов не было. Эрнандес отметил, что «такие инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку могут привести к несчастному случаю или ошибке».

В российском Минобороны удивлены «обеспокоенностью» Пентагона, говорится в заявлении ведомства. Там, по словам официального представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова, никаких «инцидентов» не было, все полеты осуществлялись над нейтральными водами Черного моря по всем правилам безопасности. «Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал «обычное» патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, – странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», - отметил он.