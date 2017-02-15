МИД России подтвердил дату встречи Лаврова с госсекретарем США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном уже на текущей неделе, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Встреча состоится 16-17 февраля на полях G20 в Бонне. «Лавров проведет на полях "двадцатки" в Бонне встречи с Тиллерсоном и Габриэлем», - сказала она. На полях мероприятия «пройдет большое количество двусторонних встреч и контактов», добавила Захарова.

«16 февраля в Бонне запланированы встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств США и Германии - Рексом Тиллерсоном и Зигмаром Габриэлем, - отметила Захарова. - Есть информация о возможности проведения встречи с китайскими коллегами, запланирована и прорабатывается встреча с главами МИД Бразилии и ЮАР».

По ее словам, не исключено также проведение дополнительных встреч. В частности, 17 февраля на полях «двадцатки» «прорабатывается проведение встреч с главами МИД Италии, Японии».