Мосгордума единогласно приравняла вейпы к обычным сигаретам

Проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» (электронных сигаретах) сегодня единогласно принят Мосгордумой. Теперь он поступит в Госдуму.

Законопроект определяет испарительную смесь для устройств, имитирующих курение табака, как «жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака». Таким образом, под правовое регулирование попадают не столько сами устройства (вейпы, кальяны и др.), сколько жидкость, которую используют вейперы для «парения».

Как сообщила на заседании глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, принятым в 2013 г. законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вопрос вейпов никак не отрегулирован.

«Сейчас по стране порядка 2500 точек по продаже подобных устройств и смесей для испарения, огромное количество вейп-баров», - сказала она. По оценке Стебенковой, в подобных местах часто продают спайсы и наркотические вещества, а среди посетителей встречаются несовершеннолетние. «Парение и курение кальяна - это пропаганда табака. А использование этих смесей при нагревании становится токсичным», - подчеркнула депутат.

Законопроект предусматривает запрет использования вейпов в общественных местах по аналогии с запретом потреблением табака: на транспорте, в госучреждениях, на детских площадках и во многих других местах. Кроме того, законопроектом предлагается полностью запретить рекламу испарительных смесей и устройств, предназначенных для их потребления, а также продажу подобных устройств и смесей несовершеннолетним.