Москва предложит Госдуме приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам

Депутаты Мосгордумы одобрили законопроекты об ограничении курения вейпов и кальянов и ограничении на продажу алкоголя, сообщает РБК. Эти решение приняли на совместном заседании комиссии заксобрания по законодательству и здравоохранению. Теперь их вынесут на пленарное заседание Мосгордумы и затем направят в Госдуму.

Поправки приравнивают кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам, предлагают запретить продавать несовершеннолетним и эти устройства, и смеси и аккумуляторы для них. Также предлагается запретить их использование в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях, на пляжах и детских площадках и на расстоянии ближе 15 м от остановок общественного транспорта. Регионам предлагается предоставить право выделять специальные места для курения вейпов и кальянов.

Рекламу этих устройств предлагается запретить, а акцизы на них - повысить. Производителей авторы поправок хотят обязать полностью раскрывать состав смесей.

Еще один законопроект предполагает дать регионам право полностью запрещать продажу на своей территории всей алкогольной продукции или отдельных ее видов. Сейчас они могут только ограничивать время и места продаж спиртного.