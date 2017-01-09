Мосгордума намерена приравнять электронные испарители к сигаретам – «Коммерсантъ»

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников из «Единой России» инициирует подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, приравнивающего электронные испарители, вейпы, к сигаретам, пишет «Коммерсантъ». Сделать это он планирует после новогодних праздников. В Госдуме уже есть несколько аналогичных законопроектов, но Мосгордума намерена продвигать собственную инициативу.

Мосгордума намерена ввести в действующее законодательство понятия «электронные системы доставки никотина» (ЭСДН) и «электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином». Таким образом появится возможность регулировать оборот никотиносодержащих и безникотиновых электронных испарителей, электронных сигарет, кальянов, парогенераторов и их аналогов. Предполагается запретить продажу вейпов несовершеннолетним, ограничить их использование в общественных местах, а также установить требования, позволяющие «их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот». Ограничению может подвергнуться и реклама вейпов.

Шапошников объяснил свою инициативу тем, что «использование вейпов не регулируется антитабачным законом в силу отсутствия в них табачного дыма, процесса тления и визуального сходства с сигаретами». Он полагает, что «моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании», а использование вейпов – «такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами».

С 2017 г. производители электронных систем доставки никотина вынуждены платить акциз в размере 40 руб. за штуку. Со следующего года он повысится до 44 руб., а с 2019 г. – до 48 руб. Использующиеся в таких системах жидкости с этого года облагаются акцизом в 10 руб. за 1 мл. По данным ПАУРРЭНС, в России около 1,5 млн пользователей электронных систем и их число ежегодно увеличивается на 20–25%.