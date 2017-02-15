Депутат Милонов ездит в Финляндию за форелью и на переговоры с партнерами

Депутат Госдумы Виталий Милонов подтвердил, что покупал форель в Финляндии, после того как в соцсетях разошлась его фотография рядом с рыбным магазином Disas. ИА «Политика сегодня» отмечает, что этот снимок опубликовал, к примеру, блогер Павел Пряников, который заподозрил патриота в непатриотичных закупках санкционной продукции.

Милонов подтвердил агентству «Политика сегодня», что фотография была сделана не так давно в Иматре, но шопинг не был главной причиной его поездки в Финляндию. «Либералам» он напомнил, что Финляндия для петербуржцев - место отдыха, а Иматра - практически пригород Петербурга. «Для петербуржца совершенно нормально бывать в Финляндии, которая ближе Москвы. То, что мы ездим в Финляндию покупать рыбу, ни для кого не секрет. Любой петербуржец знает, что свежая форель очень хорошая в Финляндии. Что в этом такого?» - объяснил он.

«Мы, в отличие от либеральных хомяков, в Финляндию ездим не смузи покупать, а как равноправные партнеры общаться с людьми, которые плевать хотели на санкции, - рассказал также Милонов. - Финляндии я никогда не стеснялся. Мы с ними большие друзья. У нас проект очень крупный - «День русского романса». И город Иматра является нашим традиционным партнером уже десять лет. Раз в месяц стараемся видеться».