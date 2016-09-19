Петербургский депутат Милонов прошел в Госдуму

Депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов победил на выборах в Госдуму в Южном одномандатном округе Петербурга. Как передает «Интерфакс», это журналистам сообщил председатель горизбиркома Виктор Панкевич по итогам обработки 72,34% бюллетеней. Также в округах выигрывают режиссер Владимир Бортко (КПРФ), актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия») и вице-губернатор города Игорь Дивинский.

По единому округу лидирует «Единая Россия» с 40,22%», ЛДПР набрала 11,45%, КПРФ - 11,21%, «Яблоко» - 8,84%, Партия роста - 8,36%, «Справедливая Россия» - 6,9% голосов.

По данным на 9.00 мск, явка в Петербурге составила 32,47%. В городскую избирательную комиссию поступило 22 обращения, из которых 17 были квалифицированы как жалобы, в основном на невыдачу протоколов.