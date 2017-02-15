Глава Крыма подтвердил задержание своего бывшего зама Казурина по делу о взятке

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил задержание своего бывшего заместителя Олега Казурина по подозрению в получении взятки в 2016 г.

«Задержан бывший вице-премьер Казурин, (. . .) задержание произошло вчера. Инициатива, в принципе, была озвучена мной. Я находился в контакте с руководителями силовых структур», - сказал Аксенов.

По словам руководителя крымского правительства, в ноябре 2016 г. он обнаружил признаки совершения преступления своим замом и назначил проверку его деятельности. Аксенов уточнил, что большинство материалов в отношении Казурина были переданы в Следственным комитет, ФСБ и МВД в ноябре-декабре.

СКР сообщил, что бывший заместитель председателя совета министров Крыма задержан по подозрению в получении от коммерсанта взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 г. чиновник «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн руб. за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ею данного муниципального контракта».

В СКР напомнили, что ранее по материалам оперативных сотрудников крымского УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении посредника преступления (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), «ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».