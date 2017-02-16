Экс-депутат Олег Михеев объявлен в федеральный розыск – «Коммерсантъ»

Бывший депутат Госдумы, лидер Волгоградского отделения «Справедливой России» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск в связи с обвинительным заключением по уголовному делу о мошенничестве против него, пишет «Коммерсантъ» Замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил заключение еще в декабре 2016 г., но в суд дело не передано, поскольку подписи Михеева на заключении нет, а сам он исчез. «Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске»,— приводит издание слова руководителя пресс-службы Волгоградского облсуда Александра Чернова.

Уголовное дело в отношении Михеева было возбуждено в 2013 г. после того как Госдума согласилась снять с депутата неприкосновенность. В окончательной редакции обвинения ему инкриминируется «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о попытке хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка. В 2008 г. его приобрел принадлежавший Михееву Волгопромбанк, в котором экс-депутат являлся председателем совета директоров. Следствие считает, что он оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг, по которым обязался погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, на 1,4 млрд руб. При этом Михеев также оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. Президенту банка он поручил не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, и таким образом скрыл от Промсвязьбанка эти обязательства.

На сайте регионального отделения «Справедливой России» приводятся слова Михеева в пересказе одного из однопартийцев. Экс-депутат заверяет, что уголовные дела против него были возбуждены незаконно. «Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно», - сказал он. Для комментариев сам Михеев был недоступен.