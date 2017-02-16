В «Справедливой России» рассказали о местонахождении Олега Михеева

Бывший депутат Госдумы, лидер Волгоградского отделения «Справедливой России» Олег Михеев, объявленный в федеральный розыск, находится сейчас в Москве. Об этом РБК сообщила руководитель PR-службы волгоградского отделения партии Наталья Анохина.

«Мы с Олегом Леонидовичем недавно говорили по Viber. Он мне заявил буквально следующее: говори всем однозначно, что дело было возбуждено незаконно, велось незаконно, а теперь его и завершают незаконно. Он сейчас находится в Москве. Сказал, что кто хочет, тот его найдет», – сказала Анохина. По ее словам, Михеев продолжает занимать руководящий пост в региональном отделении «Справедливой России».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Олег Михеев объявлен в федеральный розыск в связи с обвинительным заключением по уголовному делу о мошенничестве. Ему инкриминируется «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).