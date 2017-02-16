Путин назвал основные задачи ФСБ

Президент России Владимир Путин поставил перед российскими спецслужбами задачу пресечь каналы проникновения в Россию террористов, экстремистов и других криминальных элементов. Об этом он заявил на коллегии ФСБ в четверг, 16 февраля.

По его словам, необходимость усиления борьбы с терроризмом продиктована в том числе обострением ситуации на Украине.

«Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности снизилось», - подчеркнул президент.

Путин также посетовал на то, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб, заявил он.

Президент в этой связи указал на то, что к органам контрразведки сегодня предъявляются повышенные требования. Он добавил, что «важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны».