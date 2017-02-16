В МИД России предупредили об охоте на россиян за границей

МИД России предупредил российских граждан, выезжающих за границу, об угрозе задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.

Ведомство настоятельно рекомендует россиянам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. «В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента)», - отмечает МИД.

В сообщении говорится, что «вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру».