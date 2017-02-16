На Украине возбудили дело против писателя Захара Прилепина

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения (Захара) Прилепина. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», - сообщила она на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 16 февраля.

13 февраля стало известно, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике присвоили звание майора приехавшему туда российскому писателю Захару Прилепину. Он подтвердил в СМИ, что получил пост заместителя командира батальона спецназа ДНР и что пока намерен остаться в ДНР. В прошлом Прилепин был командиром отделения в ОМОНе, воевал в Чечне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этом, отметив лишь, что присутствие граждан России и других стран в непризнанных республиках является фактом.