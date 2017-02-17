Финляндия увеличит численность и финансирование армии

Правительство Финляндии решило увеличить армию военного времени на 50 000 человек - до 280 000 военнослужащих. Как сообщает Yle, это следует из правительственного доклада по оборонной политике. Руководство страны намерено «повысить готовность Оборонительных сил действовать в изменившейся военной обстановке на соседних с Финляндией территориях» и ростом напряженности в Балтийском регионе. На эти цели правительство собирается с 2018 г. выделять дополнительно 55 млн евро в год. В целом финансирование армии предлагается увеличить с 2021 г. на 150 млн евро в год.

В ближайшие 10 лет Финляндия сосредоточится на развитии сухопутных войск и в особенности войск быстрого реагирования, заявил министр обороны Юсси Ниинистё. По его словам, обеспечить быструю реакцию на военные угрозы поможет наличие хорошо обученных и оснащенных оперативных войск, а также легко-оснащенных войск местного назначения. «Период раннего предупреждения перед военными кризисами сократился, а порог по неиспользованию силы в регионе снизился», - цитирует Reuters.

«Россия стремится укрепить статус мировой державы и выразила намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния», - цитирует доклад правительства Финляндии Deutsche Welle. Москва продемонстрировала готовность «применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов», гласит другая цитата. Однако Yle передает, что на пресс-конференции, посвященной докладу, министры правительства заявили, что Россия не представляет непосредственной угрозы для Финляндии и ее руководство не давало никаких знаков, которые бы свидетельствовали о желании вмешиваться в дела Финляндии.

Парламенту эта программа будет представлена в следующем месяце, сообщает Reuters.

Министр Ниинистё пообещал активизировать международное сотрудничество в оборонной сфере. Помимо ЕС, НАТО и США он особо выделил Швецию, для сотрудничества с которой «предварительно не ставится никаких ограничений». Reuters отмечает, что Финляндия уже активизировала сотрудничество с Швецией после присоединения Россией Крыма в 2014 г.

До 2012 г. в финской армии было 350 000 солдат, затем ее сократили до 230 000, напоминает DW. Годовой бюджет на цели обороны сейчас составляет при мерно 2,9 млрд евро, или 1,4% от ВВП, сообщает Reuters.

В НАТО Финляндия не входит.