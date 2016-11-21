Британские депутаты раскритиковали минобороны за сокращение флота

У королевского флота Великобритании уже сейчас «прискорбно мало» действующих кораблей, и есть сомнения в возможности заменить 13 стареющих фрегатов, которые должны быть списаны к 2035 г. Как пишет The Guardian, это говорится в докладе комитета по обороне палаты общин. По мнению председателя комитета Джулиана Льюиса, есть риск, что минобороны оставит страну менее чем с 19 фрегатами и эсминцами, а сокращение флота до таких цифр даже на короткое время «совершенно неприемлемо». В комитете испытывают серьезные опасения в отношении финансирования и графика строительства новых кораблей.

По мнению Льюиса, такое положение сделает Британию уязвимой для угроз со стороны таких источников, как Россия или Ближний Восток, а также лишит ее возможности выполнять обязательства перед НАТО и принимать участие в урегулировании, к примеру, конфликтов в Южно-Китайском море.

Комитет предупреждает министерство, что допустить этого нельзя.

Также депутаты раскритиковали министерство за экстраординарные ошибки в строении эсминцев типа 45, из-за которых у этих кораблей оказались двигатели с дефектом, которые не могут подолгу работать в жарком климате. В комитете считают, что ведомство и его подрядчики допустили серьезные упущения при тестировании систем и не учли, что при формулировании требований к этим двигателям следовало предвидеть необходимость присутствия британских кораблей в Персидском заливе.

В минобороны на обеспокоенность комитета ответили, что ведомство занимается совершенствованием эсминцев типа 45, это делается в рамках планового ремонта и в этом отношении все в порядке. Также представитель министерства рассказал об инвестиции в расширение флота, в частности, в строительство двух авианосцев, нового боевого корабля типа 26, подводных лодок и патрульных кораблей. Программа финансирования гарантирует, что британский флот останется одним из самых современных и мощных в мире и сможет обеспечить глобальное присутствие.