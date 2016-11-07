НАТО усилит боеготовность сотен тысяч военных из-за политики России

НАТО приведет в состояние повышенной боеготовности сотни тысяч военнослужащих на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Это The Times сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Точную численность этой группировки он не назвал, но заявил, что это будет самое значительное усиление обороны альянса с окончания холодной войны и оно обсуждалось месяц назад.

Бывший постпред Великобритании в НАТО сэр Адам Томсон высказал мнение, что на усиленный режим несения службы могут перевести до 300 000 человек в течение ближайших двух месяцев. Сейчас группировку такой численности можно развернуть в течение 180 дней, отмечает издание. Это будут силы «второго эшелона», которые должны подключаться вслед за нынешней наземной группировкой быстрого реагирования численностью 5000 человек, а она может быть направлена в зоны боевых действий в течение дней. The Times пишет, что страны НАТО также договорились увеличить группировку быстрого реагирования до 40 000 человек. Сэр Адам напомнил, что эти договоренности были достигнуты в феврале 2016 г., и добавил, что допускает, что не все понимают, как это будет сложно и дорого.

«В последнее время мы наблюдали, что Россия значительно активизировалась по многим направлениям, – заявил Столтенберг. – Мы увидели, как Россия стала более напористой, значительно укрепляла свою военную мощь, утроила военные затраты с 2000 г. в реальных цифрах, создала новые военные возможности и применила свои войска против соседей» (цитата по International Business Times). Также, по его словам, все видели, что Россия использует пропаганду среди стран НАТО. НАТО должно отвечать именно по этим причинам. «Мы отвечаем самым значительным усилением наших коллективных сил обороны с окончания холодной войны».

Столтенберг добавил, что НАТО и Россия могут провести в ближайшие недели встречу в формате «Совет Россия – НАТО», в этом году она будет третьей.

Июльский саммит НАТО одобрил решение о размещении сил быстрого развертывания (четыре батальона по 1000 человек) в Польше и странах Балтии. В конце октября Столтенберг отчитывался, что альянс открыл восемь новых штабов в Восточной Европе, силы быстрого реагирования были увеличены втрое, а военные расходы стран – членов организации впервые за много лет возросли, а в этом году вырастут еще больше. Организация движется в направлении, заданном два года назад, объяснял тогда «Ведомостям» чиновник НАТО: «Точкой отсчета стал саммит в Уэльсе, когда Россия отобрала Крым и начала угрожать суверенитету своих соседей. Тогда же нами был принят план по обеспечению боеготовности, который предполагал быструю переброску сил НАТО в случае необходимости. Но скоро мы поняли, что его воплощение затруднительно и очень затратно. К саммиту в Варшаве мы подготовили ряд мер, который давал бы нам больше, чем просто сидящих на рюкзаках в ожидании переброски солдат. Мы также должны были возродить планирование наших совместных действий на будущее, чего у нас не было с момента окончания холодной войны». Собеседник «Ведомостей» не видел никаких предпосылок для изменений к лучшему в отношениях с Москвой и высказывал опасение, что диалог начнется только с уходом Путина».