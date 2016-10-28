Столтенберг: Размещение еще 4000 военнослужащих НАТО в Восточной Европе должно предотвратить войну

НАТО не ищет конфронтации с Россией и не хочет повторения холодной войны, заявил BBC генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, решение разместить четыре тысячи дополнительных военнослужащих НАТО в Восточной Европе является сигналом сдерживания и должно помочь предотвратить конфликт, а не спровоцировать его.

В НАТО не считают, что Россия представляет неизбежную угрозу, альянс просто отвечает на размещение российских войск на территории Украины, а также на «ядерную риторику», которую, по его словам, российская сторона использует для запугивания европейских стран, добавил Столтенберг.

Ранее на этой неделе генсек НАТО объявил, что 16 стран-участниц альянса готовы разместить войска в Восточной Европе. Четыре батальона НАТО под командованием Канады, США, Великобритании и Германии появятся соответственно в Латвии, Польше, Эстонии и Литве. Батальоны будут размещены в начале 2017 г.