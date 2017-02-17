США высмеяли появление российского разведывательного корабля у своих берегов

Американские военные и сотрудники разведки расценили появление российского разведывательного корабля «Виктор Леонов» у берегов США как проявление слабости России, а не силы, передает NBC News. По их мнению, приближение корабля к военной базе говорит о том, что российское электронное оборудование для прослушки является устаревшим и способно ловить только радиосигналы с кораблей, берега, а также коммерческие радиопередачи.

«Надеюсь, они с удовольствием прослушивают Classic 101», — заявил офицер береговой охраны Новой Англии.

«Корабль специализируется на прослушивании радиопередач, а не цифровой связи, что делает его бесполезным в сборе любых военных разведданных», — сказал другой собеседник издания.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ России прошел рядом с крупнейшей военно-морской базой в Норфолке, штат Вирджиния.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о российском корабле. «Я хотел бы поладить с Россией. Я знаю, что с политической точки зрения это не очень хорошо. Слушайте, самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, — это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!". Это не здорово», — заявил Трамп.