Reuters узнал условия содержания в камере вице-президента Samsung

Вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, которого суд арестовал по обвинению в коррупции, поместили в одиночную камеру. Это Reuters сообщил в следственном изоляторе Сеула, который расположен в предместье города и в котором вместе с политиками и крупными бизнесменами содержатся и обычные арестанты. Площадь камеры, где находится наследник империи Samsung, составляет 6,56 кв. м. Спать он будет на матрасе на полу. В камере нет душа, есть только умывальник, а туалет находится в углу за перегородкой.

Контактировать с другими заключенными ему не позволят из опасений, что он может пытаться обсуждать материалы дела, а также из соображений безопасности.

Навещать Ли Чже Ёна будет можно, но при этом посетители смогут говорить с ним только через стеклянную перегородку и не дольше получаса. Общение с адвокатом не ограничено. Заниматься спортом он может, но только сам по себе и не дольше 30 минут в день.

В целом он будет содержаться на общих условиях, заявил представитель изолятора.

Когда Ли привезли из суда, сотрудники изолятора сначала проверили его документы, провели физический досмотр, отправили в душ и выдали тюремную униформу, постельное белье и туалетные принадлежности.

Суд удовлетворил повторный запрос следствия об аресте Ли Чжэ Ёна в ночь на 17 февраля. По версии следствия, руководитель Samsung принимал решение об оказании финансовой поддержки подруге президента Южной Кореи Цой Сун Силь в обмен на расположение властей. Следственная группа подозревает, что он выплатил или обещал выплатить ей 43 млрд вон ($ 36,3 млн), чтобы гарантировать поддержку правительством сомнительной сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г.