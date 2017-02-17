Международная жизнь

Руководитель Samsung арестован

Расследование коррупционного скандала может повлиять на ход импичмента президента Южной Кореи
Следствие полагает, что Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки близкой подруге Пак Кын Хе в обмен на поддержку властей
Следствие полагает, что Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки близкой подруге Пак Кын Хе в обмен на поддержку властей
Jung Yeon-Je / Pool Photo via AP

Суд Южной Кореи одобрил повторный запрос прокуратуры об аресте вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, сообщает «Ренхап». 48-летний Ли стал первым в истории Samsung лидером компании, задержанным по уголовному делу. Ожидать решения суда топ-менеджер будет в тюрьме. Итоги расследования могут повлиять на ход импичмента, объявленного президенту страны Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом. Расследование предполагалось завершить к 28 февраля, но следствие попросило о продлении срока еще на месяц.

Прокуратура также просила суд одобрить арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, но этот запрос был отклонен.

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Суд принял решение в 5:30 утра по местному времени. Акции Samsung Electronics открылись падением на 1,2%, бумаги – Samsung C&T Corp – на 3,2%, передает Reuters.

В кратком заявлении в связи с арестом Ли Samsung Group пообещала «сделать все возможное, чтобы гарантировать раскрытие истины в будущих судебных разбирательствах».

Еще 19 января судья в ответ на требование прокуратуры об аресте Ли Чжэ Ёна отвечал, что на текущей стадии расследования «сложно признать необходимость и обоснованность ареста». Следствию потребовалось еще три недели, чтобы предоставить новые аргументы по делу о даче взятки подруге президента Цой Сун Силь. Речь идет о сокрытии доходов, полученных преступным путем, и о нарушении закона о передаче зарубежного имущества.

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Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки Силь в обмен на расположение властей, уверено следствие. Прокуратура подозревает, что он выплатил или обещал выплатить ей 43 млрд вон ($ 36,3 млн), чтобы гарантировать поддержку правительством сомнительной сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г.

Samsung перечислил более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы Силь и ее дочери, за якобы оказанные консультационные услуги. Средства переводились в созданные подругой президента негосударственные фонды. Ранее Samsung признал, что делал взносы в ее фонды, но отрицал, что эти платежи связаны со сделкой по слиянию.

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Ближайшая подруга президента сейчас находится под арестом по подозрению в злоупотреблении положением. Ей вменяется вымогательство у крупных корпораций в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн), которые были переведены в ее некоммерческие фонды. В числе пострадавших называются Lotte, Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, а также телекомгигант KT.

Следователи ведут переговоры с президентским офисом о возможном допросе Пак Кын Хе. Первая попытка взять показания у находящейся под импичментом главы государства провалилась. Команда Пак обвинила следователей в раскрытии даты допроса, они все обвинения отвергают.

В течение 180 дней после принятия импичмента конституционный суд Южной Кореи должен вынести решение о том, следует ли президенту покинуть свой пост. В случае утверждения отставки у Пак будет 60 дней на передачу дел.

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