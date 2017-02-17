Руководитель Samsung арестован

Следствие полагает, что Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки близкой подруге Пак Кын Хе в обмен на поддержку властей

Суд Южной Кореи одобрил повторный запрос прокуратуры об аресте вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, сообщает «Ренхап». 48-летний Ли стал первым в истории Samsung лидером компании, задержанным по уголовному делу. Ожидать решения суда топ-менеджер будет в тюрьме. Итоги расследования могут повлиять на ход импичмента, объявленного президенту страны Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом. Расследование предполагалось завершить к 28 февраля, но следствие попросило о продлении срока еще на месяц.

Прокуратура также просила суд одобрить арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, но этот запрос был отклонен.

Суд принял решение в 5:30 утра по местному времени. Акции Samsung Electronics открылись падением на 1,2%, бумаги – Samsung C&T Corp – на 3,2%, передает Reuters.

В кратком заявлении в связи с арестом Ли Samsung Group пообещала «сделать все возможное, чтобы гарантировать раскрытие истины в будущих судебных разбирательствах».

Еще 19 января судья в ответ на требование прокуратуры об аресте Ли Чжэ Ёна отвечал, что на текущей стадии расследования «сложно признать необходимость и обоснованность ареста». Следствию потребовалось еще три недели, чтобы предоставить новые аргументы по делу о даче взятки подруге президента Цой Сун Силь. Речь идет о сокрытии доходов, полученных преступным путем, и о нарушении закона о передаче зарубежного имущества.

Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки Силь в обмен на расположение властей, уверено следствие. Прокуратура подозревает, что он выплатил или обещал выплатить ей 43 млрд вон ($ 36,3 млн), чтобы гарантировать поддержку правительством сомнительной сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г.

Samsung перечислил более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы Силь и ее дочери, за якобы оказанные консультационные услуги. Средства переводились в созданные подругой президента негосударственные фонды. Ранее Samsung признал, что делал взносы в ее фонды, но отрицал, что эти платежи связаны со сделкой по слиянию.

Ближайшая подруга президента сейчас находится под арестом по подозрению в злоупотреблении положением. Ей вменяется вымогательство у крупных корпораций в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн), которые были переведены в ее некоммерческие фонды. В числе пострадавших называются Lotte, Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, а также телекомгигант KT.

Следователи ведут переговоры с президентским офисом о возможном допросе Пак Кын Хе. Первая попытка взять показания у находящейся под импичментом главы государства провалилась. Команда Пак обвинила следователей в раскрытии даты допроса, они все обвинения отвергают.

В течение 180 дней после принятия импичмента конституционный суд Южной Кореи должен вынести решение о том, следует ли президенту покинуть свой пост. В случае утверждения отставки у Пак будет 60 дней на передачу дел.