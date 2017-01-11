Руководителя Samsung допросят как подозреваемого в даче взяток руководству Южной Кореи

Вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна, фактического руководителя компании, вызвали на допрос как подозреваемого в связи с коррупционным скандалом в Южной Корее, который затронул президента страны Пак Кын Хе, сообщает Bloomberg. Это заявил официальный представитель специальной следственной комиссии, которая расследует это дело. Он будет допрошен утром в четверг в Сеуле. В минувший понедельник были опрошены еще два топ-менеджера Samsung, пока они проходят по делу как свидетели. Представитель компании ситуацию не комментирует. На вопрос, возможно ли задержание топ-менеджера, представитель следствия ответил: «Открыты все возможности» (цитата Reuters). Пока Ли находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что крупнейшую компанию страны наряду с рядом других подозревают в даче взяток подруге президента Цой Сун Силь в обмен на поддержку со стороны государства. Эти взятки давались под видом выплат некоммерческих фондов Цой якобы на благотворительные цели. По версии следствия, так Samsung добивался поддержки в спорной сделке 2015 г. по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc., проверяется информация, что администрация президента оказала давление на Пенсионный фонд, заставив его поддержать сделку.

В ноябре в рамках этого расследования в офисах Samsung впервые в истории компании прошли обыски. В декабре представители Samsung, LG и Hyundai Motor, а также еще пяти крупнейших компаний Республики Корея дали в парламенте показания по этому делу. Они признали, что перечисляли десятки миллионов долларов в два некоммерческих фонда, связанных с Цой Сун Силь, но отрицали, что просили что-либо взамен. Цой подозревается в вымогательстве крупных сумм у бизнеса за счет использования знакомства с президентом, в мошенничестве, а также во вмешательстве в государственные дела без всяких на то оснований. Инициирован импичмент президента.

Samsung ранее признал, что делал взносы в два фонда Цой и еще в одну связанную с ней консалтинговую фирму. В декабре Ли говорил депутатам, что компания не давала взяток ради одобрения сделки с Cheil Industries. Он также признал, что проводил частные встречи с президентом Пак и что его компания купила за 1 млрд вон ($837 000) лошадь для дочери Цой, которая занимается конным спортом в Европе.

Наследник империи Samsung, сын ее основателя Ли Гон Хи по сути руководит компанией с мая 2014 г., когда у его отца случился сердечный приступ и он потерял работоспособность. Его статус подозреваемого добавит проблем компании, которая с осени несет убытки из-за прекращения производства и отзыва самовоспламеняющихся смартфонов Note 7.