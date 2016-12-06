Руководители Samsung, LG и Hyundai Motor ответили на вопросы депутатов о коррупционном скандале

В парламенте Южной Кореи руководители ведущих компаний страны дали показания по делу о коррупции в отношении президента страны Пак Кын Хе и ее подруги Цой Сун Силь. Как сообщает ВВС, против обыкновения велась телевизионная трансляция этих слушаний. На вопросы депутатов от разных партий отвечали руководители Samsung, LG и Hyundai Motor, а также еще пяти крупнейших компаний, которых подозревают в подкупе подруги президента. Как сообщает ВВС, они признали, что перечисляли десятки миллионов долларов в два некоммерческих фонда, связанных с Цой Сун Силь, но отрицали, что просили что-либо взамен. Цой подозревается в вымогательстве крупных сумм у бизнеса за счет использования знакомства с президентом, мошенничестве, а также во вмешательстве в государственные дела без всяких на то оснований.

В четверг в парламенте пройдет голосование по вопросу об объявлении импичмента президенту, чей рейтинг упал до рекордно низких 4%, до отстранения от должности Пак Кын Хе обладает иммунитетом. Сама уходить в отставку она не собирается, но готова принять любое решение депутатов.

Ранее в офисах Samsung и других компаний проводились обыски по этому делу.

Предправления и гендиректор GS Group Хо Чан-Су, который также возглавляет лоббистскую Федерацию корейских промышленников, заявил депутатам, что компаниям трудно отклонить запрос правительства и таковы нынешние реалии.

Наследник империи Samsung – фактический ее руководитель Ли Чжэ Ён подтвердил, что передал Цой Сун Силь лошадь стоимостью 1 млрд вон ($855 000) для ее дочери, которая профессионално занимается верховой ездой, и теперь компания об этом сожалеет. Он подчеркнул, что Samsung никогда не оказывал финансовую помощь или не делал взносы в обмен на что-то и что компания всегда давала деньги на благие цели. Всего двум фондам подруги президента Samsung перечислил 20,4 млрд вон ($17,46 млн), причем руководство компании не знало, что они связаны с Цой. Ли Чжэ Ён принес извинения за то, что его компания оказалась замешанной в этом скандале, и пообещал взять личную ответственность за все, если до этого дело вообще дойдет.