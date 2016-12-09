Международные отношения

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту

Теперь конституционный суд должен решить, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть пост
После принятия импичмента конституционный суд страны должен в течение 180 дней вынести решение о том, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть пост
После принятия импичмента конституционный суд страны должен в течение 180 дней вынести решение о том, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть пост
Lee Jin-man / AP

Депутаты южнокорейского парламента проголосовали за проведение процедуры импичмента президенту страны Пак Кын Хе, сообщает BBC. «За» проголосовали 234 парламентария, «против» — 56. Ранее сообщалось, что импичмент будет возможен, если за него проголосуют 200 из 300 депутатов.

После принятия импичмента конституционный суд страны должен в течение 180 дней вынести решение о том, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть пост. Если конституционный суд утвердит отставку, то она должна будет уйти в течение 60 дней.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что готова уйти в отставку из-за громкого коррупционного скандала
Президент Южной Кореи готова уйти в отставку
Оппозиция и общественность не простили ей коррупционного скандала

Прокуратура считает Пак предполагаемой соучастницей в деле о злоупотреблениях ее близкой подруги Цой Сун Силь. По версии следствия, Цой, не занимая официальных должностей, пыталась вмешиваться в государственные дела и извлекать личную выгоду из знакомства с президентом, заставив несколько десятков компаний перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в ее некоммерческие фонды. Среди пострадавших от ее требований числятся Lotte, автопроизводитель Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, телекомгигант KT. Цой арестована и обвинена в злоупотреблении положением, мошенничестве, вымогательстве и ряде других нарушений. Месяц назад Пак Кын Хе публично извинялась перед народом, но скандал не утих.

Рейтинг президента Южной Кореи упал до рекордно низкого уровня

По версии прокуратуры, обогащаться подруге президента помогали она сама и ее два бывших близких помощника. Расследование продолжится. Предъявить обвинения действующему президенту запрещает конституция, исключение составляют ситуации с подозрением в госизмене или подготовке восстания.

Президент Южной Кореи заявила, что готова покинуть пост в апреле

29 ноября Пак Кын Хе в обращении к народу сообщила, что решение о ее судьбе после коррупционного скандала должен принять парламент, который сможет «минимизировать риск беспорядка и обеспечить стабильную передачу власти».

Адвокат Пак категорически отрицает все обвинения в ее адрес. На фоне коррупционного скандала рейтинг одобрения Пак опустился до рекордно низкого уровня в 4–5%.

В Сеуле сотни тысяч человек вышли на митинг за отставку президента
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике