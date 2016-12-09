Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту

После принятия импичмента конституционный суд страны должен в течение 180 дней вынести решение о том, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть пост

Депутаты южнокорейского парламента проголосовали за проведение процедуры импичмента президенту страны Пак Кын Хе, сообщает BBC. «За» проголосовали 234 парламентария, «против» — 56. Ранее сообщалось, что импичмент будет возможен, если за него проголосуют 200 из 300 депутатов.

После принятия импичмента конституционный суд страны должен в течение 180 дней вынести решение о том, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть пост. Если конституционный суд утвердит отставку, то она должна будет уйти в течение 60 дней.

Прокуратура считает Пак предполагаемой соучастницей в деле о злоупотреблениях ее близкой подруги Цой Сун Силь. По версии следствия, Цой, не занимая официальных должностей, пыталась вмешиваться в государственные дела и извлекать личную выгоду из знакомства с президентом, заставив несколько десятков компаний перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в ее некоммерческие фонды. Среди пострадавших от ее требований числятся Lotte, автопроизводитель Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, телекомгигант KT. Цой арестована и обвинена в злоупотреблении положением, мошенничестве, вымогательстве и ряде других нарушений. Месяц назад Пак Кын Хе публично извинялась перед народом, но скандал не утих.

По версии прокуратуры, обогащаться подруге президента помогали она сама и ее два бывших близких помощника. Расследование продолжится. Предъявить обвинения действующему президенту запрещает конституция, исключение составляют ситуации с подозрением в госизмене или подготовке восстания.

29 ноября Пак Кын Хе в обращении к народу сообщила, что решение о ее судьбе после коррупционного скандала должен принять парламент, который сможет «минимизировать риск беспорядка и обеспечить стабильную передачу власти».

Адвокат Пак категорически отрицает все обвинения в ее адрес. На фоне коррупционного скандала рейтинг одобрения Пак опустился до рекордно низкого уровня в 4–5%.