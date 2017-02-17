Бомбардировщики Ту-95 ВКС нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ под Раккой

Стратегические бомбардировщики ВКС Ту-95МС с территории России нанесли удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в районе сирийского города Ракка, сообщило Минобороны России.

«17 февраля 2017 г. стратегические ракетоносцы Ту-95МС с территории Российской Федерации совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли авиационный удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ в районе города Ракка (Сирийская Арабская Республика). Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ», - говорится в сообщении.

Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на сирийском аэродроме Хмеймим. «Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей», - сообщило Минобороны.

Ту-95 могут нести до восьми ракет Х-101 на внешней подвеске. Эти ракеты имеют дальность до 5500 км, БЧ массой 400 кг и круговое вероятное отклонение 5 м. Они применяются для поражения особо важных и укрепленных целей. Американский аналог - ракета AGM-129 - стоит порядка $4 млн.

Первое боевое применение Х-101 в Сирии состоялось 17 и 19 ноября 2015 г., когда два стратегических бомбардировщика Ту-160 выпустили по шестнадцать Х-101 по объектам террористов в Сирии. Первое применение Х-101 (две единицы) с Ту-95МС состоялось 17 ноября 2016 г.