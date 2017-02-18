Обама занял 12-ю строчку в рейтинге президентов США

Телеканал C-SPAN представил рейтинг президентов США, составленный на основе оценок историков и других специалистов. Бывший американский президент США Барак Обама занял в нем 12-ю строчку.

Составители рейтинга посчитали, что он преуспел в регулировании экономики, но в международных отношениях Обама получил очень низкую оценку.

Возглавил рейтинг Авраам Линкольн, на втором месте – Джордж Вашингтон, замкнул первую тройку Франклин Рузвельт. Самыми непопулярными президентами признаны Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.