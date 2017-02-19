В Гомеле прошел марш против «декрета о тунеядцах»

Несколько сотен белорусов в воскресенье вышли на несанкционированный марш против так называемого «декрета о тунеядцах». Люди протестуют против президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества».

Согласно документу граждане Беларуси, не участвующие в финансировании бюджета 183 календарных дня, то есть не уплачивающие налоги в бюджет, в следующем году будут обязаны уплатить налог в размере 20 базовых величин (более $200).

Люди собрались на площади Восстания и двинулись маршем в центр Гомеля, на площадь Ленина, где участники акции провели пикет. В руках протестующие держали плакаты с надписями «Я не тунеядец». Никаких инцидентов в ходе мероприятия зафиксировано не было.

По разным оценкам, в марше приняли участие от 1000 до 3000 человек. Несмотря на то что акция была несанкционированной, милиция не препятствовала ее проведению.

17 февраля акция против декрета прошла в центре Минска. На митинг вышли 1500-2000 человек. Они требовали отменить декрет, остановить снижение реальных доходов, а также вернуть справедливые выборы.