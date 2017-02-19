Германия в 2017 году депортирует рекордное число мигрантов

Руководитель администрации канцлера Германии Петер Альтмайер сообщил, что страна в 2017 г. депортирует рекордное число мигрантов. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам Альтмайера, из 700 000 запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 г., около 300 000 не были удовлетворены.

Чиновник также сообщил, что в 2016 г. из Германии было депортировано около 80 000 мигрантов.

Ранее сообщалось, что население Германии увеличилось примерно на 600 000 человек за 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в связи с высоким миграционным приростом.