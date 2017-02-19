Рогозин: новые российские ракеты «разорвут» ПРО США

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону США - «и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю».

«Мы разорвем эту оборону», – заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что сейчас на вооружении России состоят ракеты разных систем, в том числе старые советские ракеты «Воевода». «Их срок продлен до момента, пока не появится новое ракетное вооружение. Работы по нему идут по плану», – сказал вице-премьер.

Американская ПРО «не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», заключил Рогозин.