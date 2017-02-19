В Арктике начались испытания новой техники для российской армии

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что в Арктике начались испытания новых образцов военной и специальной техники. В ближайшие несколько недель специалисты пройдут маршрут от якутского поселка Тикси до новосибирского острова Котельный на современных образцах снегоболотоходной техники. Затем они должны будут вернуться обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне, сообщил Булгаков.

Он отметил, что техника и личный состав экспедиции готовы к совершению марша, протяженность которого составит более 2000 км. В ходе него будут оцениваться новые технические решения на образцах техники, позволяющие в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность к выполнению задач, поддержание микроклимата, особенности движения по торосам, глубокому снегу, при метелях.

Испытания пройдут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, а также модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Кроме того, будут протестированы кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения.